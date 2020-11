Уже сегодня, как ожидается, Apple представит первые компьютеры с собственным ARM-процессором Apple Silicon. На WWDC 2020 компания подтвердила, что на них можно будет запускать любое iOS-приложение. Тем не менее ресурс 9to5mac утверждает, что здесь не всё так просто, и некоторые крупные разработчики решили пока не добавлять свои приложения в Mac App Store для новых компьютеров Mac.

Среди таких крупных разработчиков упоминается компания Google, которая не будет предлагать для новых систем такие популярные приложения, как YouTube, Google Maps и Gmail. Аналогичное решение приняла и компания Facebook, которая не добавила в магазин приложение своей социальной сети и другие продукты: Instagram, WhatsApp и Messenger. На момент запуска не будет таких популярных приложений, как Snapchat, Amazon Prime Video и Disney+. В то же время приложения Netflix и HBO Max ожидаются.

Помимо этого, в Mac App Store не будет некоторых популярных игр, например, Candy Crush, Among Us и Real Racing 3. При этом Sky: Children of the Light, Subway Surfers и Temple Run скорее всего будут.

Кроме того, в Mac App Store для каждого несовместимого приложения появится метка: «Разработано для iPad. Не проверено с macOS». Если приложение несовместимо, App Store предложит пользователю загрузить его на iPhone или iPad.

9to5mac предполагает, что некоторые девелоперы решили временно скрыть свои приложения из Mac App Store до тех пор, пока не убедятся, что их продукты работают на Mac с Apple Silicon корректно.