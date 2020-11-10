В Китае прошел крупнейший национальный хакатон Tianfu Cup — соревнование команд из экспертов по атакам на информационную инфраструктуру. Используя ранее неизвестные уязвимости участники смогли взломать практически все самые современные программные продукты.

У китайских хакеров из 15 команд, которые приняли участие в конкурсе в этом году, было три попытки по пять минут каждая, чтобы взломать выбранную цель с помощью оригинального эксплойта. За каждую успешную атаку её авторы получали денежное вознаграждение, которое варьировалось в зависимости от выбранной ими цели и типа уязвимости.

Сразу двум командам удалось взломать iPhone 11 Pro под управлением iOS 14. Для этого использовалась уязвимость нулевого дня для реализации выполнения кода в системном процессе. Специалистам удалось получить конфиденциальную информацию, включая фотографии из галереи и список контактов. Интересно то, что взлом занял всего 10 секунд.

В ходе соревнований также были успешно скомпрометированы Windows 10 (сборка 2004), Ubuntu, Google Chrome, Apple Safari, Firefox, Adobe PDF Reader, прошивки роутеров TP-Link и ASUS, смартфон Samsung Galaxy S20 и другие.

Как и в прошлом году с большим отрывом победила команда специалистов китайского технологического гиганта Qihoo 360 (360 Enterprise Security and Government and (ESG) Vulnerability Research Institute, она же Team 360Vulcan). Победители забрали домой 744.500 долларов, а это почти и две трети всего призового фонда мероприятия, который в этом году составлял 1.210.000 долларов.

Обо всех использованных эксплоитах и найденных уязвимостях сообщают разработчикам скомпрометированных продуктов и патчи выходят вскоре после завершения соревнования.