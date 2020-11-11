Apple провела последнюю крупную презентацию в 2020 году. Компания показала первый процессор собственной разработки для настольных компьютеров и ноутбуков, а также представила два MacBook и Mac mini на новом чипе.

Новый чип получил название M1. Он выполнен по 5-нм техпроцессу и содержит 16 млрд. транзисторов. Это система-на-чипе, объединяющая центральный процессор, видеоускоритель и прочие сопроцессоры. Центральный процессор имеет восемь ядер: четыре мощных и четыре энергоэффективных. Компания утверждает, что M1 — это самый эффективный процессор для компьютеров по вычислительной мощности на ватт.

Видеоускоритель в M1 состоит из восьми ядер, их суммарная мощность составляет 2,6 терафлопс. Его компания тоже называет самым мощным — среди интегрированных видеоускорителей. Также в системе-на-чипе есть 16-ядерный ускоритель нейросетевых вычислений, который повысит вычислительную мощность на порядок по сравнению с прошлым поколением компьютеров Mac.

Чтобы переход на архитектуру был более плавным, Apple подготовила универсальные приложения, которые одинаково работают на новых Mac с ARM и на старых с x86-архитектурой. Также есть специальный инструмент Rosetta 2 — это эмулятор старой архитектуры для запуска классических приложений на компьютерах с новым процессором ARM. По словам компании, некоторые приложения в таком режиме будут работать даже лучше, чем на Intel.

В компании пообещали, что оптимизировали софт под новые процессоры, в частности, новую версию операционной системы macOS Big Sur, которая будет доступна с 12 ноября всем пользователям. Оптимизированный Final Cut Pro работает в шесть раз быстрее, а Logic Pro может обрабатывать до трёх раз больше аудиодорожек. Кроме того, M1 призван объединить экосистему устройств Apple, позволив открывать приложения для iPhone и iPad на Mac и MacBook.

Первыми компьютерами на M1 стали ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также компактный системный блок Mac Mini. MacBook Air будет единственным, который получит более слабые версии видеопроцессора с семью ядрами.

Внешне новый MacBook Air ничем не отличается от предыдущей версии. Это всё тот же тонкий и лёгкий ноутбук в металлическом корпусе с 13,3-дюймовым Retina-экраном (2560х1600). Зато внутри это совершенно новый компьютер. Благодаря процессору M1 ноутбук стал в 3,5 раза быстрее предшественника по части CPU, а в плане графики его производительность выросла в целых 5 раз. По заверениям Apple, он быстрее 98% персональных компьютеров, проданных в прошлом году. Использование фирменного ARM-процессора позволило полностью отказаться от активного охлаждения, так что лэптоп работает абсолютно беззвучно.

Использование фирменного процессора также позволило заметно улучшить автономность. Так, новый MacBook Air способен проработать до 15 часов в режиме веб-сёрфинга и до 18 часов в режиме воспроизведения видео в приложении Apple TV.

Новый MacBook Air получил сканер отпечатков Touch ID, беспроводной адаптер Wi-Fi 6, два разъёма USB Type-C (Thunderbolt/USB 4), предустановленную ОС macOS Big Sur. Максимальный объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, объем твердотельного накопителя – до 2 ТБ.

Air доступен в двух вариантах: с жестким диском на 256 гигабайт и 7-ядерным графическим процессором (99.990 рублей), либо с диском на 512 гигабайт и 8-ядерным процессором (124.990 рублей). В обоих случаях компьютеры будут поставляться в версии с 8 гигабайтами оперативной памяти, но за дополнительную плату можно нарастить до 16 гигабайт. Устройство представлено в трёх цветах: «серый космос», золотой и серебристый.

Второй компьютер в новой линейке — Mac mini. Работает он на том же процессоре M1. Чипсет даст трёхкратный прирост производительности по части CPU и шестикратный по GPU. Компьютер пригодится учёным и программистам — вычисления по алгоритмам машинного обучения будут выполняться быстрее в 15 раз, утверждает Apple. При этом энергоэффективность вырастет на 60%.

Mac mini оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4, одним полноразмерным HDMI 2.0, двумя USB-A, 3,5-миллиметровым выходом для подключения наушников и портом Ethernet с поддержкой гигабитных сетей. Говоря о начинке, невозможно не упомянуть и улучшенную систему охлаждения, которая стала в разы тише, сохранив свою эффективность.

Что касается дизайна, то новый Mac mini получил такой же по размерам корпус, как и представленные ранее модели и сменил цвет с «серого космоса» на серебристый. Новинка продается в двух вариантах, которые отличаются только объёмом SSD-диска — 256 (74.990 рублей) или 512 гигабайт (94.990 рублей), но при желании объём можно нарастить до 2 ТБ. Оба варианта — с 8 гигабайтами оперативной памяти, которые можно расширить до 16 гигабайт за дополнительную плату.

Последняя новинка — 13-дюймовый MacBook Pro. В нем стоит все тот же процессор Apple M1, но уже с активным охлаждением, в отличие от Air. Еще у него немного больше корпус, куда вместился увеличенный аккумулятор, поэтому «про» сможет проигрывать видео до 20 часов и до 18 часов проработает в браузере. Это самый автономный MacBook в истории.

Apple заявляет, что производительность ноутбука в 2,8 раза выше, а работа с графикой в пять раз быстрее, чем у предыдущего поколения. Новинка может редактировать 8K-видео в формате ProRes. Объём оперативной памяти – 8 или 16 ГБ, объём SSD – 256 ГБ, 512 ГБ, 1 или 2 ТБ.

Ноутбук оснащён сенсорной панелью Touch Bar, сканером отпечатков пальцев Touch ID, улучшенной веб-камерой, системой микрофонов студийного качества, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и двумя разъёмами USB Type-C (Thunderbolt/USB 4).

Устройство представлено в тех же цветах: «серый космос» и серебристый. Модель с накопителем объёмом 256 ГБ стоит 129.990 pyблей, с 512 ГБ - 149.990 pyблей. При этом Apple оставила в продаже модели с Intel Core i5 и Intel Core i7, немного подняв на них цены.

На российском сайте Apple указано, что новинки поступят в продажу «позже». Пользователям из США предзаказ доступен с сегодняшнего дня, а для покупки они станут доступны 17 ноября.