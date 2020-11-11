Maxon выпустила новую версию популярного теста Cinebench. Release 23 поддерживает Mac на основе чипа Apple M1, в том числе новые MacBook Air, 13" MacBook Pro и Mac mini на M1 SoC.

Это позволит сравнить производительность CPU собственной разработки купертиновцев с x86-совместимыми аналогами Intel. Ключевое требование — на устройстве должна быть установлена операционная система macOS 10.13.6 или новее.

Cinebench R23 базируется на коде Cinema 4D R23 и использует обновленные компиляторы для рендеринга. Но есть улучшения по пользовательскому интерфейсу и набору функций. Например, однопоточный тест теперь можно запускать без включения соответствующей опции в расширенных настройках.

Также Cinebench R23 предлагает встроенный тест стабильности, который выполняет рендеринг сцены на протяжении 10 или 30 минут, контролируя результат. При этом тест фиксирует "проседания" производительности, которые могут не наблюдаться во время выполнения стандартного прогона. Также можно менять продолжительность тестов в расширенных настройках.

Стоит учитывать, что разработчики Maxon внесли важные изменения в оценочные алгоритмы, поэтому сравнивать результаты Cinebench R23 и Cinebench R20 будет некорректно.

Скачать бенчмарк Cinebench R23 можно на официальном сайте Maxon.