Новые MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini, оснащённые процессором Apple M1, несовместимы с внешними видеокартами, включая Blackmagic eGPU, которая продаётся в собственном интернет-магазине Apple.

Первым на это обратил внимание пользователь Twitter Пол Герхардт, который просматривал информацию о новинках на официальном сайте компании. Согласно имеющимся данным, в MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini отсутствует совместимость с ePGU, включая Blackmagic eGPU. На странице видеокарты также нет упоминания о работе с решениями на Apple M1. Чуть позже купертиновцы подтвердили эту информацию изданию TechCrunch.

Таким образом, все компьютеры с чипом Apple M1 могут полагаться только на встроенный 7- или 8-ядерный графический процессор. По заявлению компании, он обеспечивает прирост скорости обработки графики до 5 раз для MacBook Pro и MacBook Air.

Пока неизвестно, вернётся ли возможность использования внешних видеокарт в будущем.