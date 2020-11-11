Apple во время прошедшей презентации рассказала о запуске 12 ноября macOS 11 Big Sur, переносе всех своих программ на родной код ARM и возможности запуска на новых Mac приложений iOS и iPadOS почти без изменений со стороны разработчиков. Но заодно компания анонсировала ряд первых сторонних приложений, оптимизированных для компьютеров Mac с чипами ARM.

Так, фирменные программные решения компании, включая Final Cut Pro и Logic Pro, GarageBand, iMovie, Safari, Notes и другие, уже получили поддержку платформы Apple Silicon. Среди сторонних приложений приоритет был отдан оптимизации Photoshop, DaVinci Resolve и Lightroom и Adobe Creative Cloud.

Также во время презентации Apple показывала и другие программы: редактор кода Panic Nova; приложение для обучения детей программированию Hopscotch; ПО для видеосвязи Mmhmm; приложение для дизайна Shapr3D; редактор для работы с векторной графикой Vectornator; игру-квест Beyond a Steel Sky; офисное ПО от Omni Group; инструмент Affinity Publisher; ПО по генеалогии MacFamilyTree; игру из серии Baldur's Gate и многое другое. Ранее Apple объявила, что Microsoft Word, Excel и PowerPoint также будут обновлены и будут напрямую исполняться на новых компьютерах Mac, без эмулятора Rosetta 2.

Дат выпуска большинства этих приложений Apple не сообщила. Известно, что Lightroom будет доступен в следующем месяце, а Photoshop и «другие флагманские» приложения Adobe стоит ждать лишь в начале 2021-го года.

Некоторую компенсацию владельцы новых Mac получат благодаря переносу мобильных приложений с iPhone и iPad. Поскольку в основе новых Mac, смартфонов и планшетов Apple лежат чипы ARM, перенос такого ПО требует лишь оптимизаций интерфейса. Apple, впрочем, утверждает, что «многие» приложения для iOS и iPadOS будут работать без всяких изменений и среди прочего показала Procreate и HBO Max.