В базе данных бенчмарка GeekBench появились результаты тестирования первых компьютеров Apple на собственных процессорах M1. И они довольно впечатляющие.

MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти и процессором M1, работающий на базовой частоте 3,2 ГГц, оказался мощнее большинства современных компьютеров Mac — в многопоточном режиме он опережает более дорогой MacBook Pro 16 с процессором Intel Core i9-9980HK. Новинка набрала 1687 и 7433 балла в одно- и многоядерном испытании соответственно. Для сравнения: Pro-версия ноутбука на Intel Core i9 в этом же бенчмарке набирает 1148/6549 очков.

В многопоточном тесте MacBook Air на M1 обгоняет Mac Pro конца 2013 года на Intel Xeon, и проигрывает лишь Mac Pro 2019 года, iMac Pro конца 2017 года и iMac на i7 середины 2020 года.

В случае с одноядерным тестом энергоэффективный процессор Apple M1 поставил рекорд, так как его показатель выше, чем у AMD Ryzen 9 5950X и Intel Core i9-10900K, а это, между прочим, флагманские десктопные процессоры с огромным энергопотреблением. Чип обгоняет все модели компьютеров Mac, включая iMac (2020) на Intel Core i9.

При этом стоит учитывать, что в MacBook Air стоит пассивное охлаждение.

Что же касается тестов новых MacBook Pro и Mac mini с M1, то они набрали в однопоточном тесте 1714 и 1682 балла, а в многопоточном - 6802 и 7097 баллов соответственно. Частота процессора у MacBook Pro 13 такая же, как и у MacBook Air - 3,2 ГГц, а у Mac mini она составляет 3,04 ГГц.

Хотя и ходили упорные слухи, что Apple перевыпустила процессор A14 Bionic под видом M1, в реальности десктопный чип обходит по производительности в GeekBench и iPhone 12 Pro, и iPad Air 4 с процессором A14 Bionic. Так, результат смартфона - 1584 очка в одноядерном и 3898 в мультиядерном тесте, а у планшета - 1585 и 4647 очков соответственно.

Не исключено, что в будущем Apple выпустит 12- и 16-ядерные чипы на архитектуре ARM.