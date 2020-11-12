Приложение Apple TV, как и было обещано, появилось на PlayStation 4 и PlayStation 5. Его уже можно загрузить в магазинах приложений консолей. Приложение в том числе даёт доступ к сервису Apple TV+.

О планах выпустить приложение Sony сообщила в октябре: «Мы знаем, что PlayStation для наших пользователей — это больше, чем просто игровая консоль. Многие используют наши приставки как медиацентры, чтобы смотреть кино. Мы позаботились о расширении списка поддерживаемых платформ: с выходом PS5 наши консоли будут поддерживать сервис Apple TV».

Apple TV содержит контент как из iTunes Store, так и от сторонних издателей вроде Showtime, Starz и Noggin. Также пользователи могут получить доступ к стриминговому сервису Apple TV + за 199 рублей в месяц.

Чтобы установить приложение на PS4, необходимо найти его в PS Store, однако пользователи в Сети отмечают, что Apple TV может быть доступен не у всех. Видимо, Sony запускает сервис в разных регионах поочерёдно.