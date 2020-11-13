Сегодня Apple выпустила финальную версию macOS Big Sur. Система получила кардинально обновленный интерфейс, новый Центр управления, обновленные приложения и многое другое.

Среди крупных улучшений можно отметить переработанную строку состояния с полноценной панелью управления, похожей на ту, которая применяется в iPadOS и iOS, более лаконичную панель Dock с приложениями. Apple также обновила иконки стандартных приложений, чтобы они больше напоминали значки сервисов на iOS, но «сохранили индивидуальность Mac». Панели инструментов и боковые панели приложений выглядят чище, подсветка кнопок отключается, пока не используются. Появились и новые системные звуки, на Mac с macOS Big Sur из коробки также вернётся знаменитый звук включения.

Серьёзным изменениям подвергся и браузер Safari. Теперь он работает гораздо быстрее и менее требователен к ресурсам компьютера. Apple также добавила новую стартовую страницу, которую можно настроить с помощью обоев, а также добавить на неё различные разделы, такие как «Список для чтения» и «Вкладки iCloud». Помимо этого, вкладки получили новую функцию предварительного просмотра. Также появился встроенный переводчик.

Впервые в Safari можно будет использовать расширения, созданные для Chrome и Firefox. Видеосервис YouTube теперь сможет воспроизводить в Safari ролики в разрешении 4К. Apple также добавила в свой продукт новые средства контроля конфиденциальности, чтобы пользователи знали, какие трекеры Safari блокирует при посещении веб-сайтов.

Центр уведомлений тоже переработали: он объединяет входящие сообщения от приложений с виджетами в едином окне. Уведомления сгруппированы по приложениям, долгим нажатием на них можно вызвать дополнительные действия, например воспроизведение нового подкаста или ответ на письмо без открытия приложения.

Виджеты похожи на те, что в iOS 14 — они настраиваются в трех размерах, есть отдельная галерея для предпросмотра, появились виджеты для «Заметок», «Подкастов», «Экранного времени» и других приложений.

«Сообщения» стали еще больше похожи на свой аналог для iOS и iPadOS. Появилась поддержка закрепленных бесед, упоминаний, встроенных ответов и создания Memoji. Также была переработана функция поиска, чтобы быстро находить ссылки, фотографии и прочее.

«Карты» для macOS было переработано с поддержкой функции Look Around и путеводителей, которые представляют собой списки известных достопримечательностей и заведений от надежных источников. Впрочем для России эти функции, скорее всего, бесполезны.

Начиная с 8 декабря 2020 года, Mac App Store начнёт включать в себя новый раздел на странице приложения, показывающий сводку о политике конфиденциальности от разработчика. Функция обеспечит новый уровень прозрачности и в удобном формате предоставит пользователям сведения о собираемых данных: от имени и фамилии, электронной почты и номера телефона до контактной, финансовой и диагностической информации, включая их передачу третьим лицам.

Приложение «Фото» включает в себя улучшенные средства для ретуширования снимков, раздел Apple Music «Для вас» был заменён на «Слушать сейчас», а Siri способна ответить на гораздо более широкий круг вопросов. Кроме того, в системных настройках появился новый раздел «Аккумулятор», который позволит пользователям получить доступ к более подробной статистике использования своего устройства.

С полным списком новых функций можно ознакомиться на сайте Apple.

Но Big Sur интересен не только функциями, которые он добавляет в существующие Mac. Это операционная система, которая будет работать на новых компьютерах Apple с процессором M1, которые появятся в продаже на следующей неделе. Apple заявляет, что Big Sur специально оптимизирована для работы на этих новых системах на базе ARM, которые будут предлагать важную функцию, отсутствующую в версиях на Intel: возможность запускать приложения для iOS и iPadOS.

Big Sur спроектирована таким образом, чтобы в полной мере использовать всю мощь процессора M1. Сочетание Big Sur и M1 действительно выводит Mac на совершенно новый уровень с невероятными возможностями, эффективностью и большим количеством приложений, чем когда-либо прежде, сохраняя при этом всё, что пользователи любят в macOS.