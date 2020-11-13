Госкомиссия по радиочастотам может выделить ООО "Эппл рус", "дочке" Apple Inс., частоты в диапазоне 6,2-8,2 ГГц, необходимые для работы беспроводной технологии Ultra WideBand. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы к заседанию ГКРЧ.

Из материалов комиссии следует, что частоты выделяются для проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием. Комиссия примет окончательное решение на заседании 23 ноября. В случае одобрения разрешение на использование частот будет действовать до 1 октября 2021 года.

Технология UWB позволяет значительно ускорить передачу данных по сравнению с Bluetooth, а также может втрое (до 300 м) увеличить расстояние между взаимодействующими устройствами. В устройствах Apple с чипом U1 (iPhone 11 и 12, Apple Watch, Apple TV, HomePod mini) UWB используется для определения положения устройств относительно друг друга и передачи файлов через AirDrop.

Apple пыталась получить частоты для UWB в России в прошлом году, но получила отказ, потому что диапазоны пересекаются с теми, на которых в России работают радиолокаторы. Сейчас Apple, видимо, удалось убедить российских чиновников в безопасности маломощного чипа U1 для других средств связи и навигации, отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По словам эксперта по беспроводным технологиям IT-компании КРОК Виктора Беляева, перспективы на рынке у UWB есть благодаря низкому энергопотреблению и высокой точности определения геопозиции. UWB на первых порах может использоваться для передачи данных нишевыми группами пользователей, например офисными работниками, отмечает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Дмитрий Лаконцев добавил, что Apple славится своей замкнутой экосистемой, поэтому компания может обойтись без массового распространения нового стандарта беспроводной связи среди других производителей.