В вышедшей сегодня первой бета-версии операционной системы iOS 14.3 нашли очередное подтверждение тому, что Apple готовит к запуску два полностью новых продукта. Речь идет о накладных наушниках AirPods Studio и смарт-брелках AirTag, которые можно будет использовать для поиска потерявшихся вещей.

Иконка наушников подтверждает полностью симметричный дизайн AirPods Studio — по слухам, их можно будет надевать любой стороной, а специальные датчики сами подстроят левый и правый каналы под уши. Еще наушники должны сами понимать, когда их снимают с головы, чтобы автоматически поставить музыку на паузу, как это делают AirPods.

Выпустить большие накладные наушники в стиле Beats, но с функциями AirPods, компания планирует уже давно. В прошлом издание Bloomberg сообщало, что AirPods Studio получат ретро-дизайн и модульную конструкцию — отдельные панели можно будет легко менять, потому что они крепятся на магнитах. Скорее всего, это пригодится только для изменения дизайна наушников.

New Pairing video in the Find My app in iOS 14.3 beta 1 with the codename Hawkeye hints at Apple Tags support and new Apple over ear headphones. pic.twitter.com/oVdCLQcaWc