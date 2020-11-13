В бета-версии iOS 14.3 нашли упоминание новых наушников Apple

В вышедшей сегодня первой бета-версии операционной системы iOS 14.3 нашли очередное подтверждение тому, что Apple готовит к запуску два полностью новых продукта. Речь идет о накладных наушниках AirPods Studio и смарт-брелках AirTag, которые можно будет использовать для поиска потерявшихся вещей.

Иконка наушников подтверждает полностью симметричный дизайн AirPods Studio — по слухам, их можно будет надевать любой стороной, а специальные датчики сами подстроят левый и правый каналы под уши. Еще наушники должны сами понимать, когда их снимают с головы, чтобы автоматически поставить музыку на паузу, как это делают AirPods.

Выпустить большие накладные наушники в стиле Beats, но с функциями AirPods, компания планирует уже давно. В прошлом издание Bloomberg сообщало, что AirPods Studio получат ретро-дизайн и модульную конструкцию — отдельные панели можно будет легко менять, потому что они крепятся на магнитах. Скорее всего, это пригодится только для изменения дизайна наушников.

Помимо наушников, тестовая сборка iOS содержит изображение рюкзака и чемодана, на которые пользователи смогут повесить "умный" брелок AirTags. Идея этого аксессуара заключается в постоянном отслеживании любого гаджета или предмета, к которому прикреплена небольшая электронная «таблетка». В устройство прописывается идентификатор Apple ID для поиска пропажи через штатное приложение Find My. Несмотря на появление иконок в iOS 14.3 инсайдеры уверены, что презентация AirPods Studio и AirTags состоится только в следующем году.

В бета-версии iOS и iPadOS 14.3 имеются и другие новые функции. Обновление активирует новый формат ProRAW, расширяющий возможности для корректировки фото на "профессиональных" моделях iPhone 12 Pro и Pro Max, а также включает поддержку нового игрового контроллера DualSense для PlayStation 5.

Источник: MacRumors

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