В коде бета-версии iOS 14.3 обнаружилась функция, которая позволит пользователям устанавливать приложения сторонних разработчиков на этапе настройки нового смартфона iPhone или планшета iPad. Об этом пишет издание 9to5mac.

Эта функция пока неактивна, но должна заработать с выходом финальной версии системы. Похоже, Apple будет договариваться с разработчиками из разных стран, чтобы их приложения предлагались в качестве альтернатив. В коде системы написано, что это будет работать только в некоторых регионах, где этого требует законодательство.

Пока неясно, в каких регионах Apple включит эту функцию, но, скорее всего, она будет сначала реализована в странах Европейского союза. Также остаётся неизвестным, появится ли в России возможность выбирать сторонние приложения при настройке новых гаджетов Apple. В прошлом году Еврокомиссия подала исковое заявление против Google за навязывание своей поисковой системы и браузера на Android. После этого все продаваемые в Европе устройства на Android начали предлагать новым пользователям другие поисковики и браузеры, помимо Chrome.

Антимонопольные расследования против Apple уже ведутся в США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и Южной Корее. Недавно к ним присоединилась и Япония. Основные претензии локальных антимонопольных органов сводятся к склонности Apple отдавать приоритет собственным приложениям. В России, как известно, приняли закон, который обязывает предустанавливать отечественные программы на все смартфоны, но он ещё не вступил в силу.