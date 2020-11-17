Специалисты iFixit препарировали iPhone 12 mini и изучили его внутренний мир. Их целью было выяснить, как Apple удалось втиснуть оборудование 5G и другие компоненты iPhone в такой небольшой корпус.

Определённый запас внутреннего пространства компактному смартфону обеспечил аккумулятор уменьшенного объёма — всего 2227 мАч. Тем не менее, в iFixit отмечают, что он имеет бо́льшую ёмкость, чем аккумулятор более крупного iPhone SE, представленного в апреле этого года.

Разборка iPhone 12 mini также демонстрирует, что некоторые элементы смартфона существенно уменьшены по сравнению с iPhone 12 и 12 Pro. Особенно сильно миниатюризация затронула вибромотор Taptic Engine — в iPhone 12 mini он на 25% компактнее, чем в базовой модели. Как отмечают первые обзорщики, разница в отдаче действительно ощущается при прямом сравнении, но назвать её критичной нельзя. Также iFixit отметили, что уменьшению подвергся и динамик.

Помимо прочего, Apple переместила датчик освещённости со стандартного места — области камер TrueDepth. Тем не менее, устройство получило тот же блок основной камеры, состоящий из широкоугольного и сверхширокоугольного датчиков, как и у iPhone 12.

Apple также немного изменила компоновку системной платы смартфона, разместив компоненты и разъёмы более компактно. По сравнению с обычным iPhone 12, дисплей iPhone 12 mini подключается к плате двумя, а не тремя шлейфами. Кроме того, изменена форма прижимной металлической пластины, фиксирующей шлейфы. По мнению iFixit, это решение продиктовано расположением 5G-антенны.

Кроме того, из-за компактного размера смартфона, магнитное кольцо MagSafe пришлось «обрезать» по бокам. Вероятно, из-за этого смартфон и заряжается медленнее: максимальная мощность беспроводной зарядки MagSafe с iPhone 12 mini составляет 12 Вт, в то время как другие устройства способны получить до 15 Вт.

Специалисты поставили смартфону 6 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. К однозначным плюсам гаджета они отнесли возможность беспроблемной замены аккумулятора и дисплея. Подлежит ремонту и большинство других компонентов благодаря преобладанию винтовых, а не клеевых соединений, и модульному исполнению. Существенным же минусом, по словам инженеров, стала хрупкая тыльная панель смартфона.