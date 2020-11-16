На днях появились результаты тестирования процессора Apple M1 в Geekbench для платформы x86, запущенном через эмулятор Rosetta 2. Даже в таких условиях чипсет показал лучшую производительность, чем Intel Core i9-10910 в одноядерном тесте.

В бенчмарке Geekbench для x86-систем, запущенном через Rosetta 2, чип Apple M1 в составе MacBook Air набрал 1313 балов в одноядерном и 5888 баллов в многоядерном тесте. При использовании инструмента эмуляции Rosetta 2 процессор M1 работал на более низкой частоте: вместо максимальных 3,2 ГГц он смог выдать лишь 2,4 ГГц на ядро.

Несмотря на снижение производительности при работе бенчмарка через эмулятор, MacBook Air с M1 по прежнему превосходит в одноядерном тесте все компьютеры Apple с чипами Intel, включая 27-дюймовый iMac 2020 года, основанный на десятиядерном Core i9-10910 с базовой частотой 3,6 ГГц и Turbo-частотой до 5,0 ГГц (он набирает 1251 балл). В многоядерном режиме MacBook Air с M1 работает на уровне iMac 27" (2020) с Intel Core i5-10500.

Как показал тест, при использовании Rosetta 2 быстродействие процессора M1 снижается примерно на 20%. Без эмуляции MacBook Air с M1 набирает 1687 баллов в одноядерном тесте и 7433 баллов многоядерном.

Эмулятор позволяет запускать приложения, скомпилированные для CPU на архитектуре x86, на SoC Apple на архитектуре ARM. В данном случае такой SoC выступила Apple M1. Пока ещё далеко не все приложения поддерживают новый процессор Apple. Соответственно, пользователям придется запускать несовместимое ПО через эмулятор, и в этом случае производительность будет отличаться от исходной.