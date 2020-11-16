По данным китайского издания Economic Daily News, Apple попросила инженеров на заводе Foxconn протестировать технологию гибкого дисплея и складного корпуса для iPhone. Его могут представить уже в 2022 году, если на этапе производства не возникнет никаких проблем.

Тестирование включает в себя оценку прототипов с OLED и Micro-LED-матрицами, чтобы определить, какой вариант покажет лучшие потребительские качества. От выбора типа дисплея зависят последующие методы сборки устройств. Также сообщается, что Apple попросила Foxconn оценить шарниры смартфонов путём теста, включающего 100 тысяч циклов открытия и закрытия телефона. Стоит отметить, что аналогичные тесты для ноутбуков включают от 20 до 30 тысяч таких циклов.

Источники отмечают, что дисплейные панели для нового складного iPhone поставляет Samsung Display. Это подтверждает появившиеся ранее слухи о том, что Apple заказала у корейского производителя образцы складных дисплеев.

Ранее сообщалось, что Apple работает над складным прототипом iPhone, который имеет два отдельных дисплея. При раскладывании они вплотную примыкают друг к другу без зазоров и рамок. Однако каким окажется сгибающийся iPhone в итоге, никто точно пока сказать не может.