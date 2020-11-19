Первые пользователи начали получать представленные на прошлой неделе компьютеры Apple на собственных ARM-процессорах M1, и принялись делиться собственными результатами тестов. Как оказалось, новинка ощутимо оторвалась от моделей предыдущего поколения не только в вычислительной мощности.

Используемый в новом MacBook Air диск оказался примерно в два раза быстрее, чем SSD на MacBook Air прошлого поколения. Накопитель выдал скорость 2190 МБ/с при записи и 2676 МБ/с при чтении против 1007 МБ/с и 1319 МБ/с соответственно у MacBook Air (2019/2020) на чипе Intel.

Такие цифры характерны для актуальных моделей NVMe-накопителей с подключением по интерфейсу PCI-Express 3.0. Улучшение работы SSD обусловлено повышенной скоростью контроллера памяти, входящего в состав процессора М1, а также применением флэш-памяти, выполненной по новой технологии, отметили в компании.

Именно о двукратном преимуществе в скорости SSD говорилось во время последней презентации Apple.