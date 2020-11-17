Apple работает над созданием чехла для iPhone с функцией пассивного охлаждения, сообщило издание Appleinsider со ссылкой на зарегистрированный патент.

Предполагается, что пользователь будет крепить его к iPhone с помощью магнитов. Другими словами, речь идет о технологии MagSafe, появившейся в iPhone 12. Установленный в смартфон датчик Холла будет определять магнитное поле. Эта система позволит телефону «понять», что к нему подключён охлаждающий чехол. Благодаря этому устройство не будет снижать частоты при нагреве.

Apple рассматривает возможность распознавания разных типов охлаждающих чехлов, что позволит iPhone изменять пороговую рабочую температуру в зависимости от используемого аксессуара. Также рассматривается возможность идентификации охлаждающего чехла с помощью NFC.

Перегрев устройства может вызывать неполадки в работе системы. Он возникает, как правило, при выполнении тяжелых задач или использовании беспроводной зарядки.