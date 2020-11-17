Adobe готовит специальные версии Photoshop для прямого исполнения на процессорах с архитектурой ARM под операционными системами Windows 10 и macOS 11 Big Sur. Пока выпущены бета-версии, но они уже позволяют владельцам устройств вроде Surface Pro X или новых MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini с процессором M1 от Apple запускать Photoshop без эмулятора.

До сих пор Photoshop можно было запускать на таких устройствах только посредством эмуляции на Windows 10 ARM (только 32-бит версии) или на macOS (благодаря технологии Rosetta 2). Нативные ARM-версии Photoshop как для Windows, так и для macOS должны значительно повысить производительность.

В бете нет многих функций, а те что есть, могут работать медленно. Как предупреждает компания, многие функции вроде Camera RAW, интеллектуальной заливки с учётом содержимого, интеллектуальные штампы и многого другое в бета-версиях недоступны. Adobe обещает в будущем добавить недостающие инструменты.

Ранее компания Blizzard объявила, что игра World of Warcraft получит нативную поддержку ARM на новых «маках». Грядущее дополнение World of Warcraft: Shadowlands, которое выйдет в этом месяце, уже будет иметь поддержку процессора M1.