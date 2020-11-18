Apple анонсировала программу поддержки малого бизнеса App Store Small Business Program в рамках которой все небольшие разработчики программного обеспечения и игр будут выплачивать компании не 30%, а 15% комиссии.

Программа начнет действовать с 1 января 2021 года. Разработчикам, которые претендуют на комиссию в 15%, нужно будет подать заявку на участие. Ранее выплачивать сниженную комиссию можно было лишь со второго года. При превышении дохода в 1 млн долларов автоматически будет возвращена прежняя ставка.

Изменения распространяются и на систему подписок. В настоящее время Apple взимает комиссию в размере 30% за первый год подписки внутри приложения, но в случае, если пользователь продолжает подписку по истечении года, комиссия снижается до 15%. В рамках программы App Store Small Business Program на первый год также действует 15-процентная комиссия.

Apple заявляет, что новая программа — это важный и актуальный инструмент поддержки небольших предприятий и независимых разработчиков, продолжающих работать во время беспрецедентного общемирового экономического кризиса. Благодаря снижению ставки у малых предприятий и заинтересованных предпринимателей будет больше ресурсов для инвестиций и развития бизнеса в экосистеме App Store.

«Наша новая программа поможет разработчикам финансировать свой малый бизнес, рисковать, создавая новые идеи, расширять команды и продолжать создавать приложения, которые обогащают жизнь людей», — заявил Тим Кук.

По данным аналитической компании Sensor Tower, нормам, необходимым для снижения комиссии вдвое, соответствуют 98% разработчиков, сотрудничающих с магазином приложений Apple. Однако на них в прошлом году приходилось лишь 5% выручки App Store — в общей сложности она в 2019 году составила около $50 млрд.

Более подробные условия программы Apple опубликует в декабре 2020 года.