Зарядное устройство MagSafe Duo от Apple предназначено для одновременной зарядки iPhone и Apple Watch. Недавно компания обновила страницу ещё невышедшего устройства, добавив технические характеристики.

Как оказалось, максимальная выходная мощность, которую будет способна обеспечить зарядное устройство, составляет 14 Вт, причём при использовании 27-ваттного блока питания стоимостью $49, не входящего в комплект. А в тандеме с более доступной зарядкой на 20 Вт, которую Apple предлагает за $19, владелец гаджета получит всего 11 Вт.

Вместе с тем обычное зарядное устройство MagSafe, которое стоит 39 долларов, заряжает смартфоны iPhone 12 на мощности 15 Вт, а в случае с iPhone 12 mini мощность составляет 12 Вт.

Зарядное устройство MagSafe Duo поступит в продажу по цене 129 долларов. В комплекте идёт само зарядное устройство и кабель с разъёмами USB-C и Lightning. Следовательно, необходимо будет купить отдельный адаптер для зарядки, если у вас его нет.

Дата начала продаж нового аксессуара производителем пока не объявлена.