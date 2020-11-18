После подробного тестирования специалистами DisplayMate, iPhone 12 Pro Max был назван обладателем лучшего экрана по множеству критериев и был удостоен звания «Лучшего дисплея для смартфонов».

Среди показателей, по которым iPhone 12 Pro Max сравнялся с конкурентами или превзошел их — абсолютная точность цветопередачи, контрастность изображений, максимальная полноэкранная яркость, контрастность в естественном освещении, антибликовые свойства дисплея, стабильность яркости при изменении угла обзора и другие. Компания также заявила, что экран iPhone 12 Pro Max на 10 процентов энергоэффективнее матрицы, используемой в iPhone 11 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max является самым большим смартфоном Apple за всю историю компании. Он имеет дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2778x1284 пикселя. Экран может похвастаться уровнем контрастности 2.000.000:1, максимальной яркостью 800 нит или 1200 нит для HDR-контента, а также полной поддержкой цветовой гаммы P3.

DisplayMate удостоила экран iPhone 12 Pro Max самой высокой оценки — A+. Он показал наилучший результат по 11 критериям. В прошлом году iPhone 11 Pro Max лидировал только в 9 категориях, а iPhone XS Max годом ранее — в 8.

Единственным минусом смартфона была названа частота обновления экрана. В то время как другие компании уже стали переходить на частоту обновления 90 Гц, 120 Гц и даже 144 Гц, флагманский смартфон Apple все еще имеет стандартную частоту обновления 60 Гц.