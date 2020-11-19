Apple выплатит $113 млн в рамках расследования 34 американских штатов, инициированного в связи с замедлением работы старых моделей iPhone ради продления срока службы аккумуляторов, сообщает The Washington Post.

«Крупные технологические компании должны прекратить манипулировать потребителями и начать рассказывать им правду о методах их работы и продуктах. Я обязуюсь привлекать к ответственности эти технологические компании-голиафы, если они скрывают правду от своих пользователей», — сказал генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.

Тяжбы о замедлении работы смартфонов Apple длятся с 2017 года, когда пользователи заметили, что производительность их смартфонов снизилась после обновления iOS. К декабрю того же года Apple призналась, что замедляет аппараты намеренно, но объяснила это заботой о пользователях: производитель якобы хотел предотвратить неожиданное выключение устройств из-за чрезмерного расхода их устаревших батарей. Позже компании пришлось принести извинения и предложить возмещение, но это не остановило судебные процессы.

Это уже вторая крупная выплата Apple из-за проблемы с производительностью и аккумуляторами. В начале 2020 года компания выделила 500 миллионов долларов на компенсации по групповому иску, правда, большая часть участников получила по $25, и только в США. Суммарно за три года на штрафы компания в разных странах уже потратила почти $800 миллионов.

Помимо США, аналогичные претензии к Apple предъявили и в других странах. Например, в феврале 2020 года французские регуляторы оштрафовали Apple на €25 млн и заявили, что компании следовало быть честнее в своих действиях. Кроме того, антимонопольная служба Италии оштрафовала компанию на €10 млн в 2018 году.