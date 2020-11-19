NVIDIA объявила о начале публичного бета-тестирования своего стримингового игрового сервиса GeForce NOW для мобильной платформы Apple. В декабре 2019 г. сервис был адаптирован для владельцев смартфонов на ОС Android и продолжает функционировать аналогично приложениям для ПК, Mac и NVIDIA Shield.

"С 19 ноября 2020 года сервис GeForce NOW доступен на iOS Safari в бета-версии. Многие игры из библиотеки GeForce NOW будут доступны для устройств на iOS, что позволит пользователям iPhone и iPad воспользоваться возможностями GeForce без покупки игрового железа", — говорится на сайте GFN.RU.

NVIDIA отметила, что из-за аппаратных ограничений в браузерной версии GeForce NOW на iOS не удастся запустить ПК-игры, в которые можно играть только с клавиатурой и мышью. Для управления в играх из библиотеки GeForce NOW при запуске через Safari потребуется геймпад.

По этой причине «королевская битва» Fortnite пока недоступна для игры в браузере Safari через GeForce NOW. NVIDIA вместе с разработчиками из Epic Games оптимизирует версию Fortnite с сенсорным управлением, доступ к которой откроется в GeForce NOW через Safari позже, но когда именно — пока не уточняется.

NVIDIA также объявила, что добавит в GeForce NOW поддержку игр из онлайн-магазина GOG до 10 декабря. В этот день должна выйти Cyberpunk 2077, которая будет доступна в облачном сервисе вместе с «Ведьмаком 3».

Для игры необходима iOS или iPadOS версий 14.2 и 14 соответственно. Также NVIDIA пообещала вскоре принести аналогичную поддержку браузера Chrome для Windows, Linux, macOS и Android. Полноценный запуск планируется в начале 2021 года.