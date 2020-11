Apple объявила итоги второй ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Премия отмечает достижения в области музыки в пяти различных категориях, а победители выбираются в процессе, который отражает как редакционную точку зрения Apple Music, так и предпочтения аудитории сервиса.

Главным музыкантом года объявлен хип-хоп-исполнитель Lil Baby. «Этот год сильно изменил меня. Теперь я чувствую, что мой голос можно услышать через мою музыку, и мне нужно было что-то сказать. И мои поклонники слушали. Так что спасибо моим фанатами и спасибо Apple Music за возможность общаться с ними», — прокомментировал свою победу артист.

В категории «Прорыв года» победила рэп-певица Меган Джовон Рут Пит, она же Megan Thee Stallion. Два записанных трека совместно с другими исполнителями (WAP с Cardi B и ремикс Savage с Бейонс) суммарно прослушали более 300 миллионов раз.

Тейлор Свифт победила в номинации «Автор года» с альбомом «folklore», записанным во время изоляции в течение первых месяцев пандемии. Пластинка заняла первое место в альбомных чартах Apple Music и установила рекорд как самый популярный поп-альбом в день релиза. Пластинка с задумчивыми историями о любовных треугольниках, призраках и травмах –– это лирический шедевр, отмечает Apple.

«Лучшей песней года» признана композиция «The Box» рэпера Roddy Ricch (Родрик Уэйн Мур-младший). Сингл стал самым популярным в нынешнем году — более 460 миллионов прослушиваний в Apple Music. Также он держался на вершине чартов дольше любой другой песни этого года. Roddy Ricch взял еще одну награду — «Лучший альбом года» за «Please Excuse Me for Being Antisocial». На его счету более полутора миллиардов стримов в Apple Music.

Виртуальное празднование Apple Music Awards начнётся 14 декабря с недели специальных выступлений, фан-мероприятий и интервью, транслируемых по Apple Music, Apple Music TV и в приложении Apple TV.