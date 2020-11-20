Apple выпустила обновление операционной системы iOS 14.2.1 с рядом исправлений. Оно предназначено только для смартфонов линейки iPhone 12.

Так, исправлена проблема с работой сенсорного экрана при разблокировке iPhone 12 mini,. Ранее первые владельцы iPhone 12 mini жаловались, что смартфон не всегда распознаёт действие при свайпе по экрану пальцем вверх для снятия блокировки или при нажатии на иконки запуска камеры или фонарика. После разблокировки смартфона чувствительность возвращается.

Помимо проблем с экраном блокировки, iOS 14.2.1 устраняет ​​ошибку, из-за которой некоторые текстовые MMS-сообщения не принимались как в индивидуальных, так и в групповых чатах. Кроме того, апдейт принёс исправление для слуховых аппаратов для iPhone, у которых возникали проблемы с качеством звука при передаче с телефона.

Желающие загрузить и установить обновление, могут сделать это из меню «Обновление программного обеспечения» в приложении «Настройки».