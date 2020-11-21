Специалисты iFixit разобрали MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro, базирующиеся на новом процессоре Apple M1. Как оказалось, внутри ноутбуки практически не отличаются от своих предшественников, основанных на чипсетах Intel.

Самым большим изменением в MacBook Air является исчезновение активного охлаждения. Вместо него слева от материнской платы размещена алюминиевая пластина, призванная рассеивать тепло. Такой конструкции может понадобиться больше времени для охлаждения, но зато отсутствие движущихся частей снижает риск поломки.

Слева – MacBook Air на процессоре Intel, справа MacBook Air на M1

Специалисты iFixit отметили, что при использовании пассивного охлаждения, пользователям, возможно, периодически придётся менять термопасту для того, чтобы система охлаждения справлялась с тепловыми нагрузками. В остальном же MacBook Air на чипе M1 почти идентичен своей Intel-версии образца 2020 года, за исключением аккумулятора.

В MacBook Pro даже меньше внутренних изменений, чем в Air. Специалисты iFixit отмечают, что в модели с однокристальной системой M1 используется почти такой же блок активного охлаждения, что и в предшественнике на базе Intel. Но благодаря энергоэффективности чипа Apple M1 уровень шума от вращения вентилятора в новом компьютере стал существенно ниже.

Слева MacBook Pro на процессоре Intel, справа MacBook Pro на M1

Чип M1 одинаков внутри MacBook Air и MacBook Pro. Как мы уже знаем, это 5-нанометровый 8-ядерный процессор с четырьмя высокопроизводительными ядрами и четырьмя энергоэффективными. Графический ускоритель может включать 7 или 8 ядер — в зависимости от конфигурации ноутбука. В обоих случаях используется тот же физический чип, но в случае 7-ядерного — прошедший отбраковку, в результате которой одно ядро было отключено.

Рядом с чипом M1 разместили две небольших «интегрированных» микросхемы памяти: 8 ГБ (2x4 ГБ) памяти SK hynix LPDDR4X, аналогичные тем, что находятся внутри последних iPad. Apple называет это UMA или объединенной архитектурой памяти.

Кроме того, специалисты iFixit обратили внимание, что в моделях с процессором M1 нет выделенного чипа безопасности T2. Теперь его функции интегрированы прямо в чип M1.