Apple купила права на производство фильма о игре «Тетрис». Главную роль сыграет Тэрон Эджертон, известный по работе в «Рокетмене», «Kingsman: Секретная служба» и «Клубе миллиардеров». Об этом сообщает Deadline.

Эджертон сыграет голландского предпринимателя Хенка Роджерса, который обеспечил себе глобальные права на распространение "Тетриса" на портативной консоли GameBoy. Позже Роджерс передал лицензию на игру Nintendo и был вовлечен в спор, возникший из-за авторских прав в 1980-х годах. Съемки пройдут в Шотландии.

Ранее Тэрон рассказывал, что проект будет проходить на «Социальную сеть». Его режиссером значится Джон С. Бейрд («Стэн и Олли»), а продюсером — Мэттью Вон.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Дата премьеры пока неизвестна.