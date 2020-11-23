Правительство приняло постановление о порядке предустановки отечественного софта на смартфоны, планшеты, ПК и смарт-телевизоры с 1 января 2021 года. Документ, подготовленный для уточнения положений соответствующего закона, был опубликован на портале правовой информации.

Предустановка отечественного софта становится обязательной для производителей смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи для бытового использования» с сенсорным экраном и «двумя и более функциями», для стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

В список программ для обязательной предустановки включили отечественные браузеры, поисковики, соцсети и мессенджеры, навигаторы, голосовые помощники, новостные агрегаторы, приложения платежной системы «Мир» и «Госуслуги» и другое. На смартфоны и планшеты необходимо будет устанавливать все 16 категорий приложений, на компьютеры — только браузер, офисное ПО и антивирус, на Smart TV — браузер, поисковик, соцсеть и аудиовизуальный сервис.

Перечень приложений будут составлять исходя из «критерия высокой популярности», рейтинг определит Минцифры до 15 декабря. Для этого у приложения должно быть от 500 тысяч пользователей за предшествующий год. Всего в перечень попадёт одна или несколько программ из каждого класса.

Заявки уже начали принимать от разработчиков браузеров, поисковых систем, картографических и навигационных систем, приложений для доступа к облачным хранилищам, клиентов электронной почты, мессенджеров, голосовых помощников, новостных агрегаторов, приложений для доступа к онлайн-трансляциям и другому пользовательскому контенту, социальных сетей, офисного ПО, аудио и видеосервисов, антивирусов, и так далее. Также предустанавливаться на смартфоны будут приложения для использования госуслуг и платежной системы «Мир».

В Минцифры уточнили, что несмотря на обязательную установку российских программ на компьютеры, смартфоны и телевизоры еще до того, как все они окажутся на витринах магазинов, покупатели всегда будут иметь возможность установить программы аналогичных категорий по собственному выбору. Про возможность удаления предустановленных российских программ базовыми средствами прошивки купленного устройства в Минцифры ничего не говорят.

Новые правила должны были вступить в силу с 1 июля 2020 года, но весной сроки перенесли из-за пандемии. Против этой инициативы выступали крупнейшие IT-компании, а среди основных проблем в случае принятия документа называлась политика Apple — компания предустанавливает на свои устройства только ограниченный набор приложений.

Если список появится 15 декабря, то у бизнеса останется всего две недели на то, чтобы провести предустановку до вступления закона в силу, предупредил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, это выглядит «неуважением к индустрии высоких технологий», потому что без подготовительного периода осуществить такую предустановку невозможно.