Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила ООО «Эппл Рус» (российская «дочка» Apple) частоты в диапазоне 6,2–8,2 ГГц для тестирования технологии UWB (Ultra Wideband) — связи на малых расстояниях, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Его слова передает агенство ТАСС.

Если результаты тестирования будут положительными, компания подаст заявку на рассмотрение вопроса по существу - получение частот для использования технологии в этом диапазоне, пояснил Иванов.

Заявку с просьбой о выделении частот "для научных и исследовательских целей" Apple подала в конце сентября. На тот момент положительные решения по заявке уже дали Роскомнадзор и Федеральная служба охраны (ФСО) — оставалось получить заключение от Минобороны.

Технология UWB используется в работе чипа U1. На сайте Apple указано, что чип позволяет передавать данные другим пользователям, просто наводя смартфон на их устройства, без необходимости искать получателя в списке из всех доступных аппаратов. UWB может использоваться для совершения денежных переводов, бесконтактной оплаты между двумя устройствами, а также для навигации внутри зданий, аренды автомобиля или велосипеда, проверки билетов в общественном транспорте.

В России эта технология, которая может заменить технологию Bluetooth, превосходя ее по ряду параметров, не используется из-за наложенных ГКРЧ ранее ограничений.