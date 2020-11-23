Руководитель разработки программного обеспечения Apple Крейг Федериги в интервью изданию Ars Technica рассказал о создании Apple Silicon М1 с ARM-архитектурой и о будущем этой платформы, включая запуск на ней Windows.

Первые покупатели, получившие новые MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini, столкнулись с проблемой нововведения — на компьютерах нет утилиты Boot Camp, которая обычно используется для установки Windows. На вопрос "Почему?" Крейг ответил уклончиво, заявив, что у Apple есть все необходимые технологии для запуска Windows на M1, но дело остаётся за Microsoft.

«Сейчас это действительно задача Microsoft. Мы уже предоставили ключевые технологии и решения, которые позволяют запускать версию Windows для ARM. Кроме того, есть возможность запуска x86-приложений. Но теперь очередь Microsoft, которая должна предложить лицензию на эту технологию для пользователей Mac. Что касается самих компьютеров, то они вполне готовы для установки», — заявил Федериги.

Microsoft выпускает ARM-версию Windows 10 и лицензирует её только для предустановки компаниям-производителям ПК на процессорах ARM. Для пользователей Mac на M1 такой вариант не подходит. Вопрос относительно Windows для новых Mac поднимался еще несколько месяцев назад. Однако в Microsoft пока никак не комментируют ситуацию.

Федериги отметил, что технически запуск Windows на ARM-чипе Apple возможен благодаря приложению CrossOver и технологии Rosetta 2. Также возможным решением могут стать виртуальные машины или облачные технологии. В Parallels заявили, что уже работают над оптимизацией своего софта, который позволит запустить Windows прямо в macOS.