Новый MacBook Pro с процессором Apple Silicon M1 поступил в продажу в разных модификациях: покупатели могут выбрать устройство с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти. Проверить на практике разницу в производительности между такими моделями взялся автор YouTube-канала Max Tech — блогер сравнил возможности обеих версий в разных сценариях использования.

Он протестировал устройства самыми различными способами: от синтетических тестов Geekbench и Cinebench до замеров скорости экспорта RAW. «Синтетика» не продемонстрировала серьёзных различий между моделями с разным объёмом оперативной памяти. Однако тесты, полагающиеся как раз на оперативную память, продемонстрировали заметные различия. В тесте Max Tech XCode, имитирующем компиляцию кода, модель с 16 Гбайт набрала 122 балла, в то время как устройство с 8 Гбайт ОЗУ получило 136 очков. Более низкий балл соответствует лучшему показателю.

Однако наибольшее преимущество MacBook Pro с 16 ГБ ОЗУ было отмечено при декодировании 8K-видеоролика в формате RAW R3D. Младшая версия затратила на эту операцию 13 минут 57 секунд, в то время как ноутбук, оснащённый 16 ГБ оперативки, справился с той же задачей всего за 5 минут 59 секунд.

Примечательно, что MacBook Pro 16" 2019 года на базе Core i9 с 32 Гбайт памяти потратил на экспорт того же файла 5,3 секунды, что лишь незначительно превосходит показатель 13-дюймового MacBook Pro на базе М1 c 16 Гбайт ОЗУ. При этом автор тестирования отмечает, что во время работы лэптопы с чипом M1 лишь изредка запускали вентилятор кулера в процессе работы и практически не шумели по сравнению с предшественником.