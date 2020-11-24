YouTube-блогер Руслан Тулупов продемонстрировал, что с помощью адаптеров DisplayLink к новым компьютерам Apple на базе чипа М1 можно подключить до шести внешних дисплеев, что значительно больше, чем заявляет сама Apple. Блогер сумел подключить шесть внешних экранов к Mac mini. Ноутбуки MacBook Pro и Air поддерживают до пяти внешних экранов.

Согласно официальным характеристикам, предоставленным на сайте Apple, ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro на базе М1 могут работать только с одним внешним дисплеем с разрешением до 6K при частоте обновления 60 Гц. Известно, что Mac mini с Apple М1 позволяет обеспечить работу одного дисплея с разрешением до 6К при частоте 60 Гц, подключённого через Thunderbolt, и одного монитора с разрешением до 4K и частотой до 60Гц, подключённого через HDMI 2.0.

Тем не менее Руслан Тулупов показал, что ноутбук на базе нового чипсета может поддерживать одновременное подключение до пяти внешних экранов — этого удалось достичь с помощью адаптеров DisplayLink и док-станции, что позволило увеличить количество доступных портов. Впрочем, блогеру пришлось отрегулировать разрешение некоторых мониторов до 1080p, так как порты Thunderbolt не могут полностью обеспечить пропускную способность, которая нужна для одновременной работы шести 4К-экранов с полным разрешением.

При тестировании блогер отметил, что производительность остаётся на высочайшем уровне даже при запуске видео в полном разрешении на нескольких дисплеях одновременно с рендерингом в Final Cut Pro. При закрытии и открытии MacBook Air не произошло никаких непредвиденных сбоев, что свидетельствует о том, что подобные многоэкранные конфигурации вполне пригодны для повседневного использования.