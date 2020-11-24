Сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты могут перенести на апрель 2021 года. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Согласно действующему закону, в России с 1 января 2021 года запрещается продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. Согласно новому документу, сроки предустановки планируется сдвинуть с 1 января на 1 апреля 2021 года. Чиновники надеются, что в ближайшее время законопроект будет принят, он уже внесен в Госдуму.

«Мы неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий моменты мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников», — заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

Как отметил со своей стороны представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Google, LG и другие компании) Антон Гуськов, отсрочка до апреля лучше для производителей, чем начать обязательную предустановку с начала года. "То, что Минцифры поддерживает инициативу депутатов о переносе срока вступления закона на три месяца, говорит, что диалог с отраслью ведется", - сказал он ТАСС.

23 ноября на портале правовой информации опубликовали постановление правительства, обязывающее устанавливать российские приложения на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и Smart TV, произведенные с начала 2021 года. На смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 видов отечественных приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре.