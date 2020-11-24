Обязательную предустановку российского ПО на гаджеты могут перенести на апрель 2021 года
Сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты могут перенести на апрель 2021 года. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
Согласно действующему закону, в России с 1 января 2021 года запрещается продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. Согласно новому документу, сроки предустановки планируется сдвинуть с 1 января на 1 апреля 2021 года. Чиновники надеются, что в ближайшее время законопроект будет принят, он уже внесен в Госдуму.
«Мы неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий моменты мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников», — заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.
Как отметил со своей стороны представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Google, LG и другие компании) Антон Гуськов, отсрочка до апреля лучше для производителей, чем начать обязательную предустановку с начала года. "То, что Минцифры поддерживает инициативу депутатов о переносе срока вступления закона на три месяца, говорит, что диалог с отраслью ведется", - сказал он ТАСС.
23 ноября на портале правовой информации опубликовали постановление правительства, обязывающее устанавливать российские приложения на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и Smart TV, произведенные с начала 2021 года. На смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 видов отечественных приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре.
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