Аналитик Минг-Чи Куо рассказал о том, что в следующем году Apple может выпустить две новых модели MacBook на базе собственных процессоров. Одной из особенностей новинок станет обновленный дизайн.

По словам Куо, Apple планирует выпустить несколько моделей MacBook в новом дизайне во второй половине 2021 года. Куо не уточнил, о каких моделях идёт речь, но, скорее всего, это 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro с чипами Apple Silicon, которые выйдут в конце второго или третьего квартала 2021 года.

Помимо ноутбуков, купертиновцы, со слов аналитика, могут представить также переработанный iMac с диагональю экрана 24 дюйма, а также уменьшенную версию компьютера Mac Pro. Эти новинки также будут работать на фирменных ARM-чипах Apple. Единственное, что пока неясно, будет ли уменьшенный Mac Pro минорным обновлением или это будет совершенно новый продукт в семействе. Возможно, Apple сделает настольный компьютер Mac, который расположится между Mac mini и Mac Pro.

Куо добавил, что спрос на новый iPad Air оказался выше, чем ожидалось. Заглядывая в будущее до 2021 года, аналитик ожидает, что импульс роста iPad будет обуславливаться внедрением новых технологий, таких как экраны miniLED и поддержка 5G. Он ожидает выхода во второй половине следующего года нового недорого планшета, предположительного это будет iPad девятого поколения.

Ещё одной интересной новинкой 2021 года станут наушник AirPods 3-го поколения в дизайне AirPods Pro. Их выход ожидается в конце второго квартала 2021 года.