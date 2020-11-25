Аналитик Минг-Чи Куо опубликовал отчёт, в котором описаны результаты отгрузок новых устройств Apple, включая серию смартфонов iPhone 12, Apple Watch Series 6 и SE, iPad Air, а также ноутбуков на базе чипа Apple M1.

По его информации, смартфоны iPhone 12 продаются не так, как предполагалось изначально. Спрос на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max оказался гораздо выше, чем ожидалось, в то время как спрос на iPhone 12 и iPhone 12 mini оказался ниже ожидаемого. В целом общие продажи iPhone 12 растут, динамика продаж iPhone 12 в период праздников и до 2021 года выглядит многообещающей.

Спрос на новый iPad Air тоже оказался выше ожидаемого, и в следующем году Apple должна выпустить модели с miniLED-дисплеем и модели с поддержкой 5G, а также новые бюджетные iPad, которые якобы покажут во второй половине 2021.

Одновременно со смартфонами и планшетами хорошим спросом пользуются умные часы Apple Watch Series 6 и Watch SE, а также новейшие компьютеры и ноутбуки на базе платформы Apple Silicon M1.

В то же время ожидается незначительное снижение поставок гарнитур AirPods на уровне 5% — 10%. Причин тому несколько: ограниченный объём компонентов, выбор Apple в качестве приоритетного продукта iPhone 12 и ожидание компании реализовать достаточное количество аксессуаров за счёт отсутствия комплектной гарнитуры в новой линейке смартфонов.