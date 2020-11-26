Ряд владельцев новых компьютеров Apple, основанных на чипе M1, сообщает о проблемах с работоспособностью Bluetooth. Они проявляются в разных ситуациях, начиная периодической потерей связи с периферийными устройствами и заканчивая полной неработоспособностью модуля Bluetooth.

Судя по сообщениям на форуме сайта MacRumors и Reddit, владельцы Mac mini, похоже, пострадали больше всего. Один из столкнувшихся с багом — блогер Патрик Томассо. В своём видео он рассказал, что подключённые к компьютеру мыши Logitech MX Master 3 и Magic Mouse 2 периодически теряют соединение. Возникли проблемы с подключением и AirPods Pro.

Пользователи на портале Reddit пояснили, что в лучшем случае у них получается сначала войти в систему с помощью проводной клавиатуры, а только потом можно пользоваться беспроводными устройствами, в случае их успешного обнаружения. Причем после перезагрузки Bluetooth-гаджеты опять не работают и нужно их пытаться подключать заново.

Один пользователь сообщил, что проблемы продолжились даже после того, как он заменил компьютер по гарантии. Другие пользователи в качестве временного решения используют внешние Bluetooth-адаптеры. До сих пор нет единого мнения касаемо того, программная или аппаратная эта проблема. Apple пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.