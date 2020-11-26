Apple попросила Foxconn частично перенести производство планшетов iPad и ноутбуков MacBook из Китая во Вьетнам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Так Apple стремится диверсифицировать производство для минимизации влияния на него китайско-американской торговой войны.

Foxconn уже строит сборочные линии для планшетов и ноутбуков на своей фабрике на северо-востоке Вьетнама, они начнут работу по плану в первой половине 2021 года, утверждает собеседник Reuters. Источник агентства рассказал, что на той же фабрике будут производить телевизоры (в том числе для Sony) и другие гаджеты. Foxconn заявил, что компания не комментирует свою работу над продуктами заказчиков.

Решение Foxconn означает, что впервые производство iPad начнется за пределами Китая: сейчас все устройства производят только на территории этой страны, цитирует Reuters данные тайваньской исследовательской группы TrendForce. Кроме того, Foxconn планирует потратить $1 млрд на расширение выпуска iPhone в Индии по «настоятельной просьбе» Apple, сообщали источники Reuters в июле. Они отмечали, что Foxconn и другие компании также подумывают о строительстве заводов в Мексике.

Ранее на этой неделе стало известно, что Foxconn выделила $270 миллионов на учреждение во Вьетнаме новой дочерней компании FuKang Technology. Именно эта фирма будет отвечать за перенос производственных операций, рассказал собеседник Reuters.