Apple запатентовала технологию, которая позволяет мгновенно определить наличие в лобовых стёклах машин микротрещин, которые могут нарушить работу систем обогрева. Об этом пишет Motor1.

Из патента следует, что Apple предлагает помещать прозрачную токопроводящую плёнку между слоями лобового стекла. Именно она предоставляет возможность обнаружения новых повреждений, в том числе микротрещин. Главным предназначением плёнки является фиксация поломок, способных оказать влияние на работу системы обогрева лобовых стёкол: микросколы открывают влаге доступ к нитям обогрева, и ржавчина может их повредить.

По мнению Apple, своевременное обнаружение проблем сэкономит владельцу его средства, а если речь идёт о сколах, которые с течением времени превращаются в полноценные трещины, — то и уберечь от травм.

Как предполагает Motor1, у пленки может быть еще одно назначение – противоугонное. Если подключить ее к бортовой электронике, то, в случае нарушения целостности стекла, она может блокировать двигатель и предупредить владельца автомобиля о взломе.