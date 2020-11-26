В новом поколение iPhone, которое представят в 2021 году, Apple может отказаться от порта для проводной зарядки. Об этом сообщил известный инсайдер Джон Проссер.

В своем свежем сообщении в социальной сети Twitter Проссер написал, что по крайней мере один из новых iPhone в 2021 году (предположительно, он будет называться iPhone 13) получит корпус без зарядного разъёма, а заряжаться от будет только через MagSafe.

Также Проссер утверждает, что iPhone 13 наконец получит экран с частотой обновления изображения 120 Гц.

Кроме того, не стоит ждать отказа Apple от проприетарного разъема Lightning — USB-C останется прерогативой iPad и компьютеров Mac. Фирменный же разъем доживет в Apple до того момента, пока смартфоны в компании полностью не переведут на беспроводную зарядку.