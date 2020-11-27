Apple зарегистрировала патент, предполагающий наличие функции Force Touch в сенсорной панели Touch Bar, которая встраивается в ноутбуки MacBook Pro.

В патенте нет информации о том, для чего конкретно Force Touch будет использоваться в Touch Bar. Однако можно предположить, что эту технологию можно будет применять для открытия дополнительных опций на сенсорной панели. Также распознавание силы нажатия может помочь избавиться от случайных нажатий.

Впервые технология Force Touch была представлена в Apple Watch первого поколения в 2015 году. Она позволяет экрану определять силу нажатия для выполнения различных действий в зависимости от интенсивности прикосновения. Позднее такая технология была представлена ​​в трекпаде MacBook образца 2015 года. Именно благодаря ей он мог работать так же, как обычный трекпад, но без использования механической клавиши. Потом iPhone 6s получил 3D Touch, который, по сути, представляет собой ту же технологию.

Когда новая технология появится в устройствах компании - неизвестно.