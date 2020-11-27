Разработчик из Германии Александ Граф успешно запустил версию Windows 10 для ARM-компьютеров на Mac с чипом M1. Таким образом, он доказал, что новый чипсет Apple способен работать с операционной системой Microsoft.

Граф смог запустить ARM-версию Windows без эмуляции, используя виртуальную машину QEMU с открытым исходным кодом. Для этого он использовал кастомные патчи к QEMU и Hypervisor.framework. Согласно информации Apple, этот фреймворк позволяет взаимодействовать с технологиями виртуализации в пользовательском пространстве без необходимости писать расширения ядра (KEXT).

Поскольку чип M1 представляет собой модифицированную однокристальную систему, созданную на архитектуре ARM, возможности установить x86-совместимую версию на новые Mac с помощью Boot Camp больше нет. Тем не менее x86-приложения всё же работают с ARM-версией Windows. Не так быстро, как как на macOS через Rosetta 2, но очень близко к этому уровню.

По словам Графа, пока что запущенная Windows система на M1 не всегда стабильна, а часть функций в ней недоступны. Он продолжает усовершенствование набора патчей к QEMU и в дальнейшем хочет запускать в качестве гостевой системы Linux и Windows на чипе Apple Silicon.

Недавно вице-президент по разработке программного обеспечения компании Крейг Федериги заявил, что выход Windows для Mac с чипом M1 — «дело Microsoft». Новый процессор уже содержит всё необходимое для работы этой операционной системы, но софтверный гигант должен сам решить, нужно ли лицензировать ARM-версию Windows для пользователей Mac.