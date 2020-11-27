По подсчётам исследовательской компании Strategy Analytics, в третьем квартале 2020 года на долю Apple пришлось 60,5% всей прибыли на мировом рынке смартфонов. На втором месте расположилась Samsung с 32,6%. Это очень впечатляющий рост, это ещё и самый большой показатель для Samsung за последние шесть лет.

Значительно более высокая доля Apple в прибыли связана со стратегией, ориентированной на смартфоны премиум-класса. В 2018 году iPhone обеспечили 77,9% мировой прибыли от смартфонов, а в 2019-м - 75%.

В итоге на долю Samsung и Apple пришлось 93,1% всей прибыли рынка смартфонов в третьем квартале 2020 года.

Что же касается объёма поставок смартфонов, то тут по-прежнему лидирует Samsung. На её долю в третьем квартале пришлось 21,9% продаж в количественном выражении. За корейским брендом следует китайская компания Huawei с долей на уровне 14,1%. А замыкает тройку лидеров компания Xiaomi, на долю смартфонов которой пришлось 12,7% продаж. Apple в прошлой четверти опустилась на четвёртое место. iPhone принадлежит 11,9% мирового рынка смартфонов.