Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) оштрафовало Apple на 10 млн евро за недобросовестную коммерческую практику. Речь о рекламе, в которой компания заявляла о водонепроницаемости своих смартфонов.

Регулятор обнаружил, что в маркетинговых видео и фото материалах, связанных с рекламированием iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, Apple заявляет, что ее смартфоны выдерживают получасовое погружение в воду на глубину от одного до четырех метров, в зависимости от модели.

В то же время Apple не разъясняла, что эти характеристики верны только при соблюдении ряда условий — "например, во время контролируемых лабораторных испытаний с использованием чистой воды со статическим уровнем", а не при обычном использовании потребителями, говорится в пресс-релизе AGCM. Например, iPhone может потерять свои качества при контакте с морской или хлорированной водой в бассейне.

Кроме того, у регулирующего органа возникли вопросы к условиям гарантии Apple: компания отказывается покрывать ущерб, если причиной поломки смарфтона стала жидкость. Власти посчитали неуместным выдвигать на первый план водонепроницаемость как особенность iPhone и в то же время отказывать пользователям в постгарантийном обслуживании, если смартфон пострадал из-за попадания в воду.

Кроме выплаты сравнительно небольшого на фоне выручки компании штрафа в 10 млн евро, Apple также обязали опубликовать на сайте фрагмент заключения AGCM по этому делу.

В 2018 году антимонопольный регулятор Италии уже штрафовал Apple за принудительное снижение производительности iPhone с изношенными аккумуляторами. Сумма штрафа тогда тоже составила 10 миллионов евро.