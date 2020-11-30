По информации тайваньского ресурса DigiTimes, Apple заинтересована сотрудничать с южнокорейскими производителями, специализирующимися на разработке перископических объективов для мобильных устройств. Подобный модуль вендор предположительно планирует интегрировать в iPhone 13 с целью увеличения максимальной кратности зума при фотосъёмке.

Предполагается, что основным партнером станет Samsung. Компания уже использовала так называемый перископный объектив в своих флагманских смартфонах, что позволило ей добиться 100-кратного увеличения изображения. Перископические камеры обеспечивают большее фокусное расстояние в объективе смартфона. Вместо размещения датчика непосредственно под линзой, в таких камерах используются призмы и зеркала для отражения и фокусировки света на сенсоре. В настоящее время улучшенная возможность фотосъемки есть в Samsung Galaxy S20 Ultra, а также в Huawei P40 Pro и OPPO Find X2 Pro.

Несмотря на то, что телевик Samsung умеет приближать изображение до 100 раз, после десятикратного увеличения в дело вступает гибридный зум, который работает до 30 крат, а после него – исключительно цифровой. Но если при 30-кратном увеличении объекты на изображении всё ещё остаются различимыми, то при 100-кратном качество фото страдает очень и очень серьёзно. Поэтому в случае с Apple речь может идти о 10-кратном оптическом зуме.

Apple рассматривает несколько вариантов, но не хочет изобретать похожую технологию самостоятельно, поскольку это очень затратно и всё равно есть риск допустить патентные нарушения. Одна из возможных опций — покупка фотомодулей с перископной конструкцией у Samsung или лицензирование патентов, необходимых для сборки таких модулей.

Не так давно Samsung приобрела компанию Corephotonis, которая как раз и специализировалась на технологиях масштабирования и даже подала иски против Samsung и Apple за нарушение патентных прав. После поглощения бренда корейским техногигантом иск был автоматически аннулирован.