Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором оспаривает законность решения Федеральной антимонопольной службы России, признавшей, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений.

«Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными» зарегистрировано 23 ноября. Заседание по иску намечено на 18 января 2021 года. Других деталей иска в карточке не приводится.

В августе ФАС признала Apple монополистом из-за магазина App Store и обязала исключить из правил магазина пункт о праве отклонять приложения по любой причине — даже если они отвечают её требованиям. Антимонопольная служба отметила, что Apple таким образом ограничивает других разработчиков и злоупотребляет своим положением на рынке приложений для iOS. ФАС обязала Apple скорректировать правила App Store до 30 ноября, но предписание ведомства приостановили после иска со стороны компании.

Такое решение регулятор вынес после разбирательства по жалобе «Лаборатории Касперского, которая утверждала, что компания необоснованно отказалась добавлять некоторые версии приложения для родительского контроля в App Store. В Apple тогда сообщили, что несогласны с решением регулятора, и компания намерена обжаловать его.