На презентации re:Invent корпорация Amazon сообщила, что добавила возможность запускать macOS в своём облачном сервисе Amazon Web Cloud. Новая функция доступна в качестве превью в некоторых регионах США.

Новый продукт является частью Amazon EC2 — сервиса удалённого доступа к необходимым вычислительным мощностям. Заявляется, что пропускная способность на стороне Amazon составляет 10 Гбит/сек, что в теории позволяет загружать на сервер даже крупные проекты.

Новый сервис использует аппаратную часть на базе Mac mini. Она включает процессор Intel Core i7 (Coffee Lake) восьмого поколения с шестью вычислительными ядрами (3,2-4,6 ГГц) и 32 Гбайт оперативной памяти. Разработчики могут получить доступ к различным облачным услугам, включая Amazon Elastic Block Store, Amazon Elastic File System, Amazon FSx for Windows File Server, Amazon Simple Storage Service, AWS Systems Manager.

Создавать приложения на базе EC2 Mac Instances можно для разных операционных систем Apple — macOS, iOS, iPadOS, tvOS и watchOS. В рамках EC2 Mac Instances применяются две версии macOS — 10.14 (Mojave) и 10.15 (Catalina). Доступ к ним можно получить через командную строку или удалённый рабочий стол.

Пока что нет возможности воспользоваться Mac, основанным на ARM-процессоре M1 — её планируется внедрить в течение 2021 года.

Стоимость составляет чуть больше $1 в час и около $26 в сутки. Минимальное время аренды составляет 24 часа. Также будут доступны подписки со скидкой на 1 или 3 года.