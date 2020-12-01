Разработчик Гектор Мартин, известный своими портами Linux на различные устройства, запустил кампанию по сбору средств для портирования Linux на компьютеры Apple с чипом M1.

Для реализации задуманного Мартин запустил кампанию на площадке Patreon, где поддержать разработчика может любой желающий. Автор проекта планирует портировать Linux таким образом, чтобы это была не простая техническая демонстрация возможности запуска сторонней ОС на компьютерах Apple, а полноценно работающая система.

По заверению разработчика, портирование Linux на ARM не такая уж и невыполнимая задача, но она требует времени для тонкой настройки драйверов и оптимизации. Само собой, проект будет с открытым исходным кодом и будет доступен на GitHub.

Изначально Гектор планировал получать от «подписчиков» по 4000 долларов в месяц. Однако всего за день эта сумма была собрана, а проект продолжает привлекать внимание пользователей. Как отмечает Мартин дополнительные средства помогут ему полностью посвятить себя созданию сборки Linux для новых Mac и не браться за сторонние заказы.