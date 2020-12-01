10 декабря стартует онлайн-аукцион RR Auction по продаже работающего компьютера Apple-1 с оригинальной упаковочной коробкой, подписанной Стивом Возняком в 2005 году.

Помимо платы, которая, по сути, и является компьютером Apple-1, в лот входит устройство Apple для подключения кассетных плееров, оригинальные инструкции по эксплуатации, оригинальный блок питания Apple-1, винтажная клавиатура Datanetics в деревянном корпусе, монитор Sanyo 1976 года выпуска и кассетный плеер Panasonic.

Компьютер Apple-1 был восстановлен до исходного рабочего состояния. Работы по его восстановлению проводил эксперт Кори Коэн. Он оценивает его работоспособность на уровне 8 из 10. Это одна из немногих работающих моделей Apple-1 в мире.

Стартовая цена лота составляет $50 тысяч. Ранее в этом году аналогичный Apple-1 в рабочем состоянии был продан за 458.711 долларов. Рекордная сумма, за которую в 2014 году был продан подобный Apple-1, достигла 905.000 долларов.