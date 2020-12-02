Apple представила 15 лучших игр и приложений в App Store за 2020 год. Они примечательны своим положительным влиянием на наш образ жизни и культуру. Многие из них так или иначе призваны решать проблемы, возникшие из-за пандемии.

Многие игры и сервисы были вынуждены адаптироваться к текущему состоянию мира и добавить новые функции, разработанные на основе социального дистанцирования. Популярность приложения для общения возросла из-за массового перехода на удаленную работу, а игры дали возможность пользователям проводить время вместе большой компанией, соблюдая при этом правила социальной дистанции.

Приложением года по версии App Store стало Wakeout! — виртуальный тренер, позволяющий держать себя в спортивной форме без посещения спортзалов. В условиях пандемии, по мнению Apple, такое решение стало особенно востребованным, а количество установок Wakeout! исчисляется в миллионах.

Владельцы iPad, в свою очередь, высоко оценили приложение ZOOM, с помощью которого пользователи могли организовывать видеоконференции с интерактивной составляющей. На macOS лучшим был признан менеджер задач, органайзер и планировщик Fantastical.

На платформе Apple TV лучшим признано приложение стримингового сервиса Disney+, на watchOS — Endel, генерирующее с помощью нейросетей уникальный музыкальный фон в зависимости от нужной задачи — концентрация, расслабление и т.п. Лучшей игрой для iPhone эксперты Apple назвали Genshin Impact от miHoYo. Игра года для iPad — Legends of Runeterra, для Mac — Disco Elysium. На Apple TV отметили приключенческую игру Dandara Trials of Fear. В сервисе Apple Arcade лучшим тайтлом оказался Sneaky Sasquatch.

Наконец, "тренд года" в Apple обобщили словом "поддержка". В качестве ярких его представителей навали цифровую доску Explain Everything Whiteboard — она помогает визуально объяснять ученикам на расстоянии то, что сложно передать только словами, обновление Pokemon Go, в котором не нужно выходить из дома для ловли виртуальных зверьков, а также выпущенное ООН приложение для сбора пожертвований в адрес Всемирной продовольственной программы, ShareTheMeal.

15 лучших приложений будут впервые награждены статуэткой из переработанного алюминия с логотипом App Store и гравировкой с именем победителя.

Помимо лучших приложений, выбранных редакторами, в App Store также опубликованы хит-парады самых загружаемых приложений и игр этого года.