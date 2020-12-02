В вышедшем почти месяц назад обновлении iOS 14.2 сотрудники издания MacMagazine обнаружили улучшение, которое не было отражено в официальном списке изменений к апдейту.

Как оказалось, Apple добавила в новую версию iOS поддержку видеовызовов FaceTime в разрешении 1080p на iPhone 8 и более новых смартфонах. Правда, звонки в высоком разрешении доступны только при подключении по Wi-Fi, а для iPhone 12 ещё и через 5G.

Сначала данная информация была обнаружена на странице с техническими характеристиками iPhone XR, хотя ранее эта возможность отсутствовала. Дальнейшее исследование сайта Apple показало, что поддержку FaceTime в разрешении 1080p получили все смартфоны компании, начиная с iPhone 8.

К сожалению iPad новая функция обошла стороной.